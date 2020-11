Defizite bei der Virus-Bekämpfung : Bürgermeister wendet sich in Brandbrief an Bundesregierung

Bürgermeister wendet sich in Brandbrief an Bundesregierung

Illingen Der Bürgermeister von Illingen wirft der Bundesregierung und den Länderchefs schwere Versäumnisse bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie vor.

Armin König, dienstältester saarländischer Bürgermeister, hat sich in einem Brandbrief mahnend an die Bundesregierung gewandt und auf schwerwiegende Mängel der Bundes-und Landesregierungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hingewiesen:

„Die Kontaktnachverfolgung als zentrales Instrument der Pandemie-Prävention und -bekämpfung läuft aus dem Ruder, lokale Quarantäne-Anordnungen erfolgen tausendfach zu spät, die Gesundheitsämter agieren mit ungeheurem persönlichem und Ressourceneinsatz und scheitern doch an Schnittstellenproblemen, Bürokratie, Vorgaben und absurden Datenschutz-Regelungen“, betont König. Außerdem fehle eine simple Webplattform für einfache Kontaktnachverfolgung. Stattdessen würden Vorgaben an lokale Ebenen gemacht, die Spezial-Software des RKI zu nutzten. Als offensichtlichste Folge dieses Versagens sieht König eine sehr lückenhafte Kommunikation zwischen Regierungen, Gesundheitsämtern und Kommunen. Die Folgen lägen auf der Hand: „Die Zahl der Infizierten steigt weiter, weil Patienten mangels rechtzeitiger Nachverfolgung ihr Leben leben und dabei mit der Wirkung des Dominoeffekts weitere Personen anstecken.“ Zudem erhielten Ordnungsämter Quarantäneregelungen viel zu spät, was zu einer weiteren Ausbreitung des Virus führe. König fordert einen Paradigmenwechsel: Digitale Lösungen, geeignete Meldewege sowie eine zeitweise Beschränkung des Datenschutzes.