Erstmals eine Bürgermeisterin? Heiße Phase im Wahlkampf in Illingen beginnt – wer tritt in die Fußstapfen von Armin König?

An Laternenmasten, auf Stellwänden, auf Wurfsendungen im Briefkasten oder im Amtsblatt: Die vier Kandidatinnen und Kandidaten, die für das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters in Illingen im Saarland antreten, sind seit Monaten überall präsent. Schließlich steht nach 27 Jahren mit Armin König an der Spitze des Rathauses in jedem Fall ein Wechsel an. 13 427 Wählerinnen und Wähler können mit ihrer Stimme am Sonntag, 24. September, darüber entscheiden, wer in Königs Fußstapfen treten wird. Bei vier Anwärterinnen und Anwärtern ist eine Stichwahl allerdings nicht unwahrscheinlich. Die wäre dann zwei Wochen später, am 8. Oktober.