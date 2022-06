Ärztliche Versorgung : Nach zwei Jahren Leerstand: Nachfolger für Kinderarztpraxis in Illingen gefunden

Ein Lächeln ins Gesicht dürfte Illinger Eltern die Nachricht zaubern, dass die seit zwei Jahren leer stehende Kinderarzt-Praxis wieder besetzt wird. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Illingen In der seit zwei Jahren leer stehenden Kinderarztpraxis in der Hauptstraße in Illingen werden ab Juli Neunkircher Kinderärzte Sprechstunden abhalten. Zunächst jedoch nur in „geringem Umfang“, wie Bürgermeister Armin König betont.