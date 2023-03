Zeugenhinweise halfen den Ermittlern Unfall-Drama in Illingen an Rosenmontag - mutmaßlicher Todesfahrer (71) ermittelt

Nachdem an Rosenmontag ein 40-jähriger Mann bei Illingen im Saarland auf einer Landstraße angefahren wurde und anschließend seinen Verletzungen erlegen war, suchte die Polizei Zeugen, die Hinweise geben konnten. Denn der Fahrer, der den Mann am späten Abend des 20. Februar 2023 gegen 22.34 Uhr angefahren und tödlich verletzt haben soll, blieb lange Zeit unbekannt. Nun konnten die Ermittler ihn am Freitag, 24. März, um 12 Uhr vorläufig festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 71-jährigen Mann aus dem Kreis Neunkirchen.