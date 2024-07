Einmalig im Saarland Illingen will mit Pilotprojekt für mehr Sicherheit sorgen

Mit einer ungewöhnlichen und im Saarland bis dato einmaligen Maßnahme will der Illinger Bürgermeister Andreas Hübgen (CDU) für mehr Sicherheit in seiner Gemeinde sorgen. Vier Frauen und zwölf Männer der Ortspolizei werden dazu seit Freitag immer an den Wochenend-Abendstunden in der Gemeinde unterwegs sein. Das Besondere: Die 16 Personen sind alle bereits seit Jahren bei der Gemeinde angestellt und wurden in einem 90-stündigen Lehrgang – 30 Stunden Praxis, 60 Stunden Theorie – für den kommunalen Ordnungsdienst geschult.