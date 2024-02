Polizei ermittelt Mutmaßliches Sexualdelikt am Rosenmontag in Illingen

Illingen · Die Polizei bestätigte auf SZ-Anfrage am Mittwoch ein mögliches Sexualdelikt in Illingen am Rosenmontag. Zu dem Fall machen bereits Gerüchte die Runde. Was bisher bekannt ist.

14.02.2024 , 11:08 Uhr

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

In Illingen soll es am vergangenen Montag zu einem möglichen Sexualdelikt gekommen sein. Das bestätigte am Mittwoch die Pressestelle des Landespolizeipräsidiums auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung.