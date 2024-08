Ferienangebot Illingen Illingen: Lecker Mittelalter-Schmaus: Kässchmeer und Rippes

Die Regie führten die Knappen Hans-Jürgen Konopka und Raimund Hinsberger, der Mayer Toni Schröder in Vertretung des Burgherrn und der Holzfäller Hans Buchholz. Das Abenteuer begann im Rundturm. Bevor die Kinder etwas über die Geschichte der Burg Kerpen und der Entstehung von Illingen erfuhren, was teilweise auch mit Filmmaterial veranschaulicht wurde, gab es eine Lehrstunde in Sachen Leibeigene, die im mittelalterlichen Lehnwesen abhängig vom Burgherrn waren und seinen Anweisungen Folge leisten mussten.