Gemeinde Illingen meldet : Eine große Freundin der Kinder sagt jetzt tschüs

Illingen 22 Jahre ehrenamtliche Kinderbeauftragte der Gemeinde Illingen, zum Jahresende wird sich Maria Hellbrück-Meyer verabschieden. Das teilt die Gemeinde mit. Eine kompetente und erfahrene Erzieherin, eine außergewöhnliche Kinderfreundin und herzensguter Mensch denkt ihr Altersbild auch mal neu und zieht sich in ein glückliches Privatleben zurück, wie es weiter heißt.

Wie kaum eine andere war sie mit Erfindergeist und Lebensfreunde mit den Illinger Kindern unterwegs, gestaltete Kinderbörsen, Kindertage, Märchennächte, Ferienaktionen, Modenschauen, Besuche in Illinger Unternehmen und Betrieben, prägte eine neue Zeit der Kinderbeteiligung durch ihr großes Engagement in den Kinderparlamenten, schloss lokale Bündnisse für Familien, ging mit den Kindern auf Reisen in nahezu alle Ferienfreizeitparks im Südwesten, auf Theater- und Musicalbesuche in nah und fern, schaute sich mit ihnen auch bei uns zu Hause so interessante Sachen wie zum Beispiel das Hühnermobil an oder heckte lustige Veranstaltungen wie: „Kinder waschen Ihren Omas die Köpfe“ und „Großeltern gehen mit den Kindern ins Kino“ aus. Ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, alles mal auf den Kopf und wieder auf die Füße stellen, immer mit voller Kraft voraus und großem Charme, direkt in die Herzen der Kinder.