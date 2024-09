Illingen ist Mitglied einer Bürgerenergiegenossenschaft Bürgerbeteilung gegen den Klimawandel

Auf die Frage der SZ, wo denn ein Foto eines Windrades oder einer PV-Freiflächenanlage in der Gemeinde Illingen gemacht werden könnte, muss Bürgermeister Andreas Hübgen passen. Genau das möchte er schnellstmöglich ändern. Schon früh nach seiner Amtsübernahme im Oktober 2023, erzählt er, legte er seinen Fokus auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Beim Blick auf die Nachbarkommunen, so Hübgen, sei da noch viel Luft nach oben. „Beim Klimawandel ist es fünf vor zwölf. Ich sehe die Gemeinde Illingen in einer großen Verantwortung ihren Bürgern gegenüber. Wir als Kommune sollten dabei Vorbildfunktion haben.“