Konstituierende Sitzung Sitzung des Illinger Gemeinderates schlug hohe Wellen – doch dann wurde eine Lösung gefunden

Damit hatte Ina Gläs nicht gerechnet. Aber getreu dem Motto „Unverhofft kommt oft“ wurde die einzige Vertreterin von Bündnis 90/Die Grünen im Illinger Gemeinderat zu einer von drei Beigeordneten gewählt. Überhaupt hatte es die Wahl der Beigeordneten in der konstituierenden Sitzung am Montagabend in sich.