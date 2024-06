Illingen Wertvolle Arbeit für deutsch-polnische Freundschaft

Bei Veranstaltungen wie der am vergangenen Mittwoch in Illingen zum Beispiel, weiß man nie so richtig, ob man froh sein kann, oder traurig sein muss. 80 Jahre, ein Menschenleben, ist es her, dass die polnische Heimatarmee (Armija Krajowa) sich gegen die deutsche Besatzungsmacht erhob. Unter dem „Warschauer Aufstand“ ging das Ereignis in die Geschichte ein. Ein Jahr zuvor fand im jüdischen Ghetto derselben Stadt der Aufstand statt. Hunderttausende Menschen starben, die polnische Hauptstadt wurde von den Deutschen dem Errdboden gleich gemacht.