Aufgegebener Standort Fast täglich neue Schäden – Unbekannte verwüsten die alte Reha-Klinik in Illingen (mit Fotos)

Mit dem neuen Trend „Lost places“ haben die Vorkommnisse in der ehemaligen Reha-Klinik in Illingen bei weitem nichts zu tun. Hier sind fast täglich Vandalen am Werk. Das leer stehende Reha-Gebäude wird häufig von ungebetenen Gästen heimgesucht, die eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben: Mindestens 100 Türen zu ehemaligen Patientenzimmern wurden mit Gewalt eingetreten, zahlreiche Fenster und Eingangstüren mit Steinen oder Absperrpollern eingeschlagen.