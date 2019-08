Überraschung! : Illinger CDU koaliert mit den Grünen im Rat

Illingen Das ist ein Schlag für die Illinger SPD: Die Grünen, bisher mit den Linken SPD-Partner im Gemeinderat und Mehrheitsbringer, haben sich mit der CDU verbündet.

Der CDU-Gemeindeverband Illingen hat einstimmig dem Koalitionsvertrag mit den Bündnis-Grünen Illingen zugestimmt. Damit steht einem schwarz-grünen Bündnis im Illinger Gemeinderat nichts mehr im Weg, nachdem die Grünen bereits letzte Woche Ja gesagt hatten, so eine Mitteilung der Illinger CDU. Am Donnerstag, 22. August, 18 ist konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates im Rathaus. Von den 33 Sitzen sind nach den Wahlen 14 auf die CDU und 3 auf die Grünen gefallen. Eine Koalition aus CDU und Grünen hat damit die Stimmenmehrheit im Gemeinderat.

Schwerpunkte in der Sitzung sind nachhaltige Gemeindeentwicklung, direkte Bürgerbeteiligung, Ausbau der Krippen- und Kitaplätze, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Ausweitung der Kita-Öffnungszeiten, bessere IT- und WLan-Ausstattung der Schulen sowie konkrete Klimaschutzaktivitäten. So soll die Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke an Landwirte künftige von pestizidfreier Bewirtschaftung abhängig gemacht werden. Außerdem ist ein neues Mobilitätskonzept mit stärkerem ÖPNV- und Rad-Anteil vorgesehen. Schwerpunkte sind auch Demografie-Angebote: bezahlbares Wohnen für junge Familien und für Ältere.