2. Ringer-Bundesliga Der ASV kann weiter für die 2. Liga planen

Der ASV Hüttigweiler hat den Klassenverbleib in der 2. Ringer-Bundesliga so gut wie in der Tasche. Der ASV setzte sich am Samstag mit 17:9 beim neuen Schlusslicht RC CWS Düren-Merken durch und kann für eine weitere Saison in der zweithöchsten deutschen Klasse planen. Rein rechnerisch könnte Hüttigweiler in seinen verbleibenden drei Kämpfen zwar noch auf den letzten Platz zurückfallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, dürfte sich aber eher im Promille-, als im Prozentbereich bewegen: Hüttigweiler müsste dazu alle restlichen Kämpfe verlieren, Schlusslicht Düren-Merken alle gewinnen. Und der aktuelle Vorletzte TSV Gailbach müsste neben Siegen gegen Spitzenreiter AC Heusweiler und den Tabellenzweiten KV Riegelsberg auch zwingend im Kampf am kommenden Samstag um 19.30 Uhr in der Illtalhalle gegen Hüttigweiler gewinnen – und das mit mehr als drei Punkten Unterschied. Nur dann ginge der direkte Vergleich an Gailbach, das den Hinkampf gegen den ASV mit 13:16 verloren hatte.