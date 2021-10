Der Hüttigweiler Luca Taibi (blau) wehrt sich gegen Köllerbachs Andriy Shyyka in der Klasse 75 Kilo Freistil nach Kräften. Trotzdem kassierte der ASV in der Ringer-Bundesliga Südwest im September eine 0:31-Niederlage beim KSV. Am Samstag peilt Hüttigweiler gegen Riegelsberg den ersten Saisonsieg an – in einer gut besuchten Illtalhalle. Foto: Ruppenthal Foto: Ruppenthal