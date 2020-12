Auszeichnung : Ehrung für den Architekten Ottweilers

Ottweiler Ministerpräsident Hans vergibt höchste Auszeichnung, den Saarländischen Verdienstorden, an Bürgermeister a.D. Hans-Heinrich Rödle.

Ministerpräsident Tobias Hans hat am Montag in der Staatskanzlei den Kommunalpolitiker und Bürgermeister a.D. Hans-Heinrich Rödle aus Ottweiler für sein politisches, ehrenamtliches und kulturelles Engagement mit dem Saarländischen Verdienstorden ausgezeichnet. Das teilt die Stadt Ottweiler mit.

Hans-Heinrich Rödle sei zeitlebens – und besonders in seiner Zeit als Bürgermeister der Stadt Ottweiler – ein kulturbeflissener Mensch, dessen Engagement weit über das hinausgeht, was auf kommunaler Ebene üblich ist, was die Auszeichnung mit dem Saarländischen Verdienstorden rechtfertige.

Hans-Heinrich Rödle war 22 Jahre lang Bürgermeister von Ottweiler. In diese Amtszeit fiel auch die Aufbauphase des Saarländischen Schulmuseums. 1995 rief er zur Gründung eines Stadtgeschichtlichen Museums auf. Von 1991 bis 2003 war er Verbandspräsident des „Saarländischen Museumsverband“ (SMV), in dem seit 1987 etwa 100 Heimatmuseen in unterschiedlichster Trägerschaft zusammengeschlossen sind. Hans-Heinrich Rödle hat den Saarländischen Museumsverband maßgeblich geprägt und geformt, auch in seinen organisatorischen und finanziellen Strukturen, wie etwa bei der Änderung des Sportwettengesetzes im Jahr 1998. 2003 wurde er auf Vorschlag des Vorstandes zum Ehrenpräsident des Saarländischen Museumsverbandes ernannt.