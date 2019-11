Handball : HF Illtal kämpfen VTZ nieder

Eppelborn Im Saar-Pfalz-Derby fällt die Entscheidung erst ganz kurz vor Abpfiff.

Über den Schädel und rein ins Vergnügen. So eine Chance bekommt ein Spieler nur selten: der entscheiden Wurf, 20 Sekunden vor Schluss, ausgerechnet auch noch gegen den ehemaligen Mitspieler. Im Handball-Oberliga-Derby zwischen den HF Illtal und der VTZ Saarpfalz steht es 28:27. 550 Zuschauer in der Eppelborner Hellberghalle sehnen sich nach der Entscheidung. Der letzte Angriff der Gastgeber läuft. Die Gäste verteidigen gut. Die Schiedsrichter zeigen schon das Zeitspiel an. Doch plötzlich öffnet sich auf der linken Seite die Lücke. Linkshänder Marcel Becker hat den Ball, sieht Philipp Kockler links durchbrechen, gibt den Ball weiter. Und Kockler jagt die Kugel über den Kopf von VT-Torwart Alexander Dörr in die Maschen. „Ich weiß, dass mir so gar nichts im Kopf vorging. Ich wollte einfach nur das Ding reinwerfen. Und dann hab ich einfach so fest draufgeworfen, wie ich kann, ehrlich gesagt“, beschreibt Kockler seine entscheidende Aktion und beginnt zu lachen.