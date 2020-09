Durchbruch in der Grundstücksfrage Gerätehaus Löschbezirk Ost : Freude bei der Illinger Feuerwehr

Durchbruch in der Grundstücksfrage Gerätehaus Löschbezirk Ost

Illingen Bürgermeister Armin König spricht von einem guten Standort, „der die 8-Minuten-Regel garantiert“.

Die Grundstücksfrage fürs Gerätehaus Löschbezirk Ost in Hirzweiler ist geklärt. Nach guten Gesprächen mit dem Grundstückseigentümer Christian Schreiner gab es eine Einigung. Das teilten jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Fraktionsvorsitzenden Alfons Vogtel (CDU) und Hans-Peter Metzinger (Grüne) mit. Damit habe ein jahrelanges Gezerre um die Grundstückfrage beendet werden können. Man werde die Vorbereitungen für den Neubau nun vorantreiben Die Feuerwehrführung der Gemeinde Illingen und des Löschbezirks Ost (Ortsteile Hirzweiler und Hüttigweiler) seien über das Ergebnis informiert und ausdrücklich damit einverstanden. Landwirt und Gemeinde, so heißt es auf Nachfrage, vereinbarten einen Grundstückstausch.