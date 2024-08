Essbares Dorf Wustweiler Gemeinsam pflanzen und ernten

Nichts gedeiht ohne Pflege. Das kann in Wustweiler eine Gruppe von zehn Bürgern bestätigen. Sie haben sich zusammengefunden, um einen öffentlichen Raum in der Dorfmitte zu gestalten. Sie treffen sich jeden Dienstag in der Anlage und hegen und pflegen. Jeder darf mitgärtnern. Wer mitgärtnert, darf auch ernten. Verärgert ist das Team über unbekannte Personen, die keinen Finger krumm machen, aber die Felder abernten. „Es kam schon oft vor, wenn wir die Früchte unserer Arbeit einsammeln wollten, dass das Salatbeet leer, die Petersilie komplett abgeschnitten war“, beschwerte sich die Gruppe bei einem Gespräch mit der SZ. Handwerklich begabte Helfer fertigten extra ein Regal, das am Garteneingang aufgestellt ist, auf dem überschüssige Ernte abgelegt wird. An diesem Regal darf sich jeder bedienen. „Die Ernteergebnisse sind vorrangig für die Helfer vorgesehen“, betont Axel Schikorski, der gemeinsam mit Susanne Schikorski, Elfriede Reck, Hans Georg Lieser, Josef Lieser, Annette Kuhn-Lieser, Knut Kirsch, Joachim Spaniol und Günter Lehnert regelmäßig im Garten mitarbeitet.