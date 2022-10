Gemeinderat Illingen : Gemeinde Illingen verzichtet 2023 auf Neujahrsempfang

Illingen Bürgermeister Armin König (bunt.saar) hat am Dienstagabend zu Beginn der Sitzung des Gemeinderates in der Illipse bekannt gegeben, dass es 2023 keinen Neujahrsempfang der Gemeinde Illingen geben wird.

König begründete seine Entscheidung, die die Mitglieder des Gemeinderates mittragen, mit den Folgen des „Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine“. Die Kriegssituation in der Ukraine und die Energiekrise in Deutschland ließen eine solche Veranstaltung als unpassend erscheinen. Dies mache „natürlich traurig“, da der Illinger Neujahrsempfang immer ein schönes Format gewesen sei. Den ehrenamtlich tätigen Menschen in der Gemeinde wolle man jedoch Danke sagen, vermutlich im kommenden Frühjahr. König zieht sogar den grundsätzlichen Verzicht auf einen Neujahrsempfang in der gewohnten Form in Erwägung. Man könne aber über andere Formate nachdenken. Auf jeden Fall stattfinden soll jedoch der Illinger Adventsmarkt, trotz steigender Corona-Zahlen, betont der Bürgermeister. „Wir setzen auf ein verantwortungsvolles Handeln der Bevölkerung.“