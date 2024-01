Aus dem Gemeinderat Illingen Illingen will Energiegenossenschaften ermöglichen

So schnell und unverhofft kann es dann manchmal gehen, in der Kommunalpolitik. Denn zunächst ging es lediglich um einen Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen, die in der jüngsten Sitzung des Illinger Gemeinderates (wir haben berichtet) über den aktuellen Stand zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden informiert werden wollten. Es sei dank moderner und leichterer Bauweise sicher möglich, Gebäude auszustatten, bei denen dies ob des Gewichts der Anlagen bislang nicht der Fall gewesen sei, merkte Stefan Maas (CDU) an.