Aus dem Gemeinderat Illingen Illinger Rat mit Schulterschluss gegen Rechts

Der Illinger Gemeinderat zählt zu den Gremien im Landkreis, in denen zum politischen Diskurs stets eine Streitkultur im besten Sinne gehört. Es geht oft hoch her zwischen den Fraktionen, wenn es aber um wichtige Beschlüsse geht, findet man in der Regel einen Konsens und steht im Sinne der Sache und zum Wohl der Gemeinde zusammen. Das war unter Alt-Bürgermeister Armin König so, und daran wird sich auch unter dessen Nachfolger Andreas Hübgen (CDU) nichts ändern, wie die Sitzung am Donnerstagabend im Rathaus zeigte.