Gemeinderat Illingen Illinger Rat übt massive Kritik an Zweckverband eGo-Saar

Nachdem der Illinger Bürgermeister Armin König (parteilos) am Vormittag seinen Rücktritt für Ende August angekündigt hatte (wir haben berichtet), wandte er sich diesbezüglich am Dienstagabend auch an die Mitglieder des Gemeinderates in der Illinger Illipse. Er dankte dem Rat für 27 Jahre gute Zusammenarbeit, in denen es trotz vieler Diskussionen immer gelungen sei, sich wieder zusammenzuraufen. „Irgendwann muss mal Schluss sein“, habe er Klaus Bouillon mal geschrieben, und diese Entscheidung nun getroffen. „Illingen braucht neue Impulse. Es sind Leute in Wartestellung, die diese Impulse geben können“, sagte König, der aber in den verbleibenden Monaten als Rathauschef weiterhin „mit voller Kraft ackern“ werde.