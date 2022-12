Nachruf : Illingen trauert um Alfons Vogtel

Illingen Alfons Vogtel (CDU) ist im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben, wie ein Sprecher der Gemeinde Illingen mitteilt. Bürgermeister Armin König würdigte Vogtel als engagierten Kommunalpolitiker, der „die Politik der Gemeinde Illingen wie kaum ein Anderer über Jahrzehnte geprägt hat“.

Vogtel war bis zuletzt Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat. Er hatte das erste schwarz-grüne Mehrheitsbündnis im Rat geschmiedet und setzte sich auf allen Ebenen für Illingen ein: im Bund, wo er als Gesundheitspolitiker und als Mitglied der Parlamentarischen Gesellschaft hervorragend vernetzt war, im Land, wo er als Landtagsabgeordneter (1985 bis 2007), stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Landtagsvizepräsident eine herausragende Rolle spielte, und im Landkreis. Ob Städtebau, Sanierungsgebiete, Gemeindehaushalt, Sportpolitik oder Zukunft des Klinikstandorts: Vogtel war immer ein Wortführer. Er lebte für die Politik und mit der Politik. Und er setzte sich für die Ehrenamtler ein. Die Feuerwehr und die Ringer waren ihm ein besonderes Anliegen. „Ohne ihn würde Illingen nicht so aussehen, wie es heute aussieht.“ 50 Jahre lang war Vogtel kommunal- und landespolitisch aktiv: streitbar, meinungsstark, eloquent, kreativ. Er war für Illingen auch international aktiv: bei den Städte-Partnerschaften mit Tuchow (Polen), Bük (Ungarn) und Frankreich und bei der Patenschaft mit Toviklin in Benin. In den letzten zwölf Monaten musste er bereits mehrfach Pausen einlegen wegen seines Gesundheitszustands, aber er kämpfte und gab sich nicht auf. In der Nacht auf Samstag ist Alfons Vogtel gestorben. „Wir sind sehr dankbar für das, was Alfons Vogtel in fünf Jahrzehnten in Illingen bewegt hat“, so König.