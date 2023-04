Der letzte Haushalt von Bürgermeister Armin König Gemeinde Illingen investiert in zwei neue Grundschulen – Haushaltsplan vorgestellt

Es ist der letzte Haushalt, den er als Bürgermeister von Illingen zu verantworten hat. Gelassener als in früheren Jahren sieht deshalb Armin König der Sitzung des Gemeinderates an diesem Donnerstag (18 Uhr Rathaus) entgegen. „Die Haushaltssitzungen sind immer die spannendsten im Jahr“, findet der Chef der Illinger Verwaltung, der am 7. März seinen Rücktritt zum 1. September 2023 angekündigt hat.