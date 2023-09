Feuerwehr Illingen Eine Million Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Illingen · Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitteilt. Die Förderung ist für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses am Standort „Industriestraße“ in Illingen zur Unterbringung von 80 Feuerwehreinsatzkräften, der Jugendfeuerwehr sowie einem Schulungsraum für rund 100 Personen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

15.09.2023, 15:11 Uhr

Übergabe des Zuwendungsbescheids Foto: Szandra Katalin Deli