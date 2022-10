Gego’s Ristorante : Hier begrüßt der Chef noch selbst

Wustweiler Seit 2005 ist Gego’s Ristorante in Wustweiler eine Institution, in der viel Wert auf Nettigkeit und gute Küche gelegt wird.

Firmenchef Francesco Varano ist seit 32 Jahren in der Gastronomie tätig. Er hat sich bereits mit 22 Jahren selbstständig gemacht, zunächst mit einem Bring- und Abholservice, ein Jahr später mit einem Restaurant in Dirmingen und später noch ein weiteres in Berschweiler. 2005 wurde er in Illingen ansässig und hat das ehemalige Lokal „Busch-Rees“ komplett umgebaut und mehrmals renoviert. Heute führt der gelernte Hotelfachmann zusammen mit seiner Frau Sandra, der gelernten Bäckerin, die zusätzlich noch eine Ausbildung als Fachkraft für Süßwarentechnik absolviert hat, einen gut gehenden klassischen Restaurantbetrieb mit Partyservice. Ob Vorspeisen, Hauptgänge oder Desserts – die zubereiteten Speisen mit Produkten aus der Region sind optisch ein Hingucker und munden den vielen Stammgästen des Hauses. Familie Varano hat zwölf Mitarbeiter beschäftigt, einige davon gehören schon seit über 20 Jahren zum Stammpersonal.