(red) Ein Kinder-Second-Hand-Markt bietet am Sonntag, 23. September, 14 bis 16 Uhr, in der Seelbachhalle in Wustweiler alles rund ums Kind. An vielen Verkaufstischen werden Baby- und Kinderkleidung, Spielsachen und sonstiges Zubehör vom Maxi-Cosi bis zum Lauflernwagen angeboten.