Sportplakette des Saarlandes Die Jane Fonda des TV Illingen

Es gibt nicht vieles, das Gabi Steuer aus der Fassung bringen kann. Doch bei einer Frage versagt der 65-Jährigen beim Termin mit der Saarbrücker Zeitung die Stimme: „Was motiviert Sie seit fast 50 Jahren dazu, sich in ihrer Freizeit für andere einzusetzen?“ Es vergehen einige Sekunden, ehe der Kloß im Hals eine leise Antwort zulässt. „Es ist die Dankbarkeit, die man zurückbekommt“, sagt sie und ergänzt: „Dass mir Leute sagen, mein Training hätte ihnen in einer schwierigen Phase geholfen, ist für mich die Motivation schlechthin.“ Mitte Dezember und damit zwei Wochen vor ihrem Eintritt in den Ruhestand wurde Gabi Steuer für „herausragendes ehrenamtliches Engagement“ mit der Sportplakette des Saarlandes ausgezeichnet.