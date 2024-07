Abschlussfeier Fortuin Gemeinschaftsschule Fortuin-Schule feiert ihre Absolventen

Die Schulgemeinschaft der Fortuin Gemeinschaftsschule Illingen hat jetzt in der Illipse den Haupt- und Mittleren Bildungsabschluss gefeiert. Die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung wünschten den Schülerinnen und Schülern, mit Kraft, Elan und Ausdauer in die Zukunft zu starten und mehr mitzunehmen von der FGI als nur Fachkompetenz, wie es in der Pressemitteilung der Schule heißt.

15.07.2024 , 14:49 Uhr

Absolventen Haupt- und Mittlerer Bildungsabschluss Fortuin Gemeinschaftsschule Illingen Foto: Robine