Förderverein Schwimmbäder IIllingen Fast 100 Mitglieder in einem Jahr gewonnen

Mit dem Anschwimmen rückt auch der neue Förderverein Illinger Schwimmbäder in den Fokus. Die Aktivitäten der ersten Monate können sich sehen lassen: Knapp 100 Fördermitglieder in einem Jahr gewonnen, Beteiligung an Gemeinde- und Vereinsaktionen (zum Beispiel Candlelight-Schwimmen, Anschwimmen Freibad), Eintragung ins Vereinsregister, Öffentlichkeitsarbeit, Logo-Entwicklung, Befragungen zur Attraktivität der Illinger Bäder, Gestaltung von Vereins-T-Shirts – all das hat der aktive Vorstand schon auf den Weg gebracht, wie der Verein mitteilt.