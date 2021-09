Ausbildung bei der Wehr : Feuerwehr Illingen hat 19 Maschinisten ausgebildet

Illingen In den vergangenen Wochen hat die Feuerwehr Illingen 19 Maschinisten ausgebildet. Der Maschinist hat im Feuerwehreinsatz eine sehr wichtige Aufgabe. Er bewegt als Fahrer nicht nur das Einsatzfahrzeug, sondern bedient auch die Gerätschaften wie Pumpe, Stromerzeuger oder andere Aggregate und muss sich bei seinem Einsatzfahrzeug blind auskennen.

Im Lehrgang zum Maschinisten wurden in 35 Stunden Fachwissen zu Rechtsgrundlagen, Löschfahrzeugen, Feuerlöschkreiselpumpen, Wissen zu verschiedenen Gerätschaften, Wasserförderung und auch Motorenkunde vermittelt. Neben Theorieunterricht wurde das neue Wissen auch in speziellen Praxisübungen vermittelt. Zum Schluss stand eine Abschlussprüfung mit schriftlichen und praktischen Inhalten an.