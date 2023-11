Feuerwehr Illingen 350 geleistete Dienstjahre und eine Feuertaufe

Andreas Hübgen ging in seiner Rede auf die zahlreichen Einsätze der Feuerwehr ein. Bis dato wurde die Feuerwehr Illingen zu 121 Einsatzszenarien gerufen. „Die Stunden, die dabei, aber auch in den Übungen und anderen Aktivitäten im Ortsleben geleistet werden, sind unbezahlbar. Das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr, insbesondere bei Dorffesten, ist eine große Stütze unserer Gesellschaft. Ein großes Dankeschön der Feuerwehr im Namen aller Illinger Bürgerinnen und Bürger“, so der Bürgermeister. Andreas Hübgen ist bewusst, dass diese Dankesworte zwar eine große Anerkennung für die Arbeit der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind, aber auch eine gute Ausstattung und funktionierende Gerätschaften mehr als wichtig sind.