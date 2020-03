In der Illipse : Abtauchen mit der kleinen Meerjungfrau

Illingen Das Familienmusical „Arielle“ begeisterte die Zuschauer in der Illinger Illipse.

72 Kinder und Jugendliche verzauberten während zwei Aufführungen des Familienmusicals „Arielle die Meerjungfrau“ am Sonntag in der Illipse. Kinderstimmen sorgten für Gänsehautmomente und die handgemachte Musik der Begleitband begeisterte. Das Zusammenspiel zwischen Chor und Musikern war top.

Der Nachwuchs bereitete sich seit September 2019 im Chor „Ill Coretto“ unter der Leitung von Mirijam und Daniel Franke und im Kinder- und Jugendchor „ConChordis“ aus Urexweiler unter der Leitung von Adelheid Recktenwald auf diese beiden wunderschönen Aufführungen vor. Bei dem Musical geht es um Freundschaft, Liebe und den Mut, an sich selbst zu glauben. Die fantasievolle Geschichte war wunderbar verpackt und orientierte sich an dem gleichnamigen Märchen „Arielle die Meerjungfrau.“ Die kleine Meerjungfrau konnte es nicht lassen, obwohl ihr Vater Triton, der Herrscher der Meere, es ihr untersagt hatte, und schwamm immer wieder mit Hilfe ihres besten Freundes, Fisch Fabius, an die Meeresoberfläche. Dort suchte sie den Kontakt zur Menschenwelt. Als eines Tages der Prinz Eric auf einer Schifffahrt in einen Sturm gerät und ins Meer stürzt, rettet Arielle den Bewusstlosen und verliebt sich Hals über Kopf in den Prinzen. „Gelingt es dir, den Prinzen bis zum Ende des dritten Tages zu küssen, wirst du für immer ein Mensch bleiben, falls nicht, wirst du für den Rest deines Lebens meine Gefangene sein“, schallerte es über die Bühne und es folgen reichlich Abenteuer.