Gemeinde Illingen : Ein moderner Wertstoffhof ersetzt Container-Lösung in Uchtelfangen

Der Entsorgungsverband Saar (EVS) baut auf einem Gelände zwischen der L 266 und der A 1 in Uchtelfangen einen neuen Wertstoffhof. Kommunalpolitiker aus der Gemeinde informierten sich bei der Projektvorstellung vor Ort. Foto: Heike Jungmann

Uchtelfangen Rund 1,2 Millionen Euro investiert der Entsorgungsverband Saar in ein neues Wertstoff-Zentrum für die Gemeinde Illingen. Der neue Recyclinghof in Uchtelfangen soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.