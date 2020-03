Bürgermeister Armin König informiert : Einweihung der Illtalhalle im August

Ortstermin an der Illtalhalle – im Hintergrund die fast fertige neue Trainingshalle der Ringer: Bauamtsleiter Thorsten Feiß und Bürgermeister Armin König tauschen sich über die neuen Fassadenelemente aus. Foto: Gemeinde Illingen

Illingen Sanierung fast abgeschlossen. Gemeinde Illingen hat weitere Städtebaufördermittel ivon 923 000 Euro beantragt.



Die Gemeinde Illingen hat Städtebaufördermittel von 923 000 Euro beantragt. Damit sollen Projekte im Ortszentrum von Illingen weitergeführt werden. Seit 2008 ist die Gemeinde in der nationalen und der EU-Förderung. Der größte Batzen betrifft diesmal den „Begegnungsraum Schulhof auf der Lehn“ mit 530 000 Euro. Unterdessen ist die 5,5-Millionen-Euro-Sanierung der Illtalhalle fast fertig. Die Bauarbeiten gehen in die Endphase. Die Einweihung ist für August vorgesehen. Illingen ist eine der aktiven deutschen Kommunen bei der Städtebauförderung und war bereits Gastgeber des Tags der Städtebauförderung, so teilt Bürgermeister Armin König mit.

Die Sanierungsarbeiten am Großprojekt Illtalhalle gehen in die Endphase. Das hat König in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen mitgeteilt. „Wir wollen im Frühsommer fertig sein. Im August soll die Eröffnung gefeiert werden.“ Darauf hätten sich Bürgermeister und der Ortsvorsteher von Hüttigweiler, Guido Jost, verständigt, nachdem von Seiten des Bauamtes grünes Licht gegeben wurde. König: „Wir sind im Plan. Die Vereine und die Grundschule an der Ill können sich schon darauf einstellen, dass wir den Wiederaufbau der entkernten Halle und die neue Trainingshalle für die Ringer mit Schauvorführungen der Sportarten und der Schule feiern. Damit hat dann auch das ‚Asyl’ in Welschbach ein Ende.“

Die Sanierung der Illtalhalle kostet rund 5,5 Millionen Euro und wird von der Bundesregierung mit 3,6 Millionen Euro gefördert. Auch Innenminister Bouillon hat Zuschüsse zugesagt. Sie werden für den Trainingshallen-Neubau der Ringer eingesetzt. Der Bürgermeister war bei einer Tagung in Berlin auf das Zuschussprogramm des Bundesumweltministeriums mit dem sperrigen Titel Mit dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestoßen. Damit fördert die Bundesregierung notleidende Gemeinden, in denen es Sanierungsstau bei Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen geht.

Unterdessen beginnt ein weiteres Großprojekt den vorübergehenden Umzug des katholischen Kindergartens Uchtelfangen in die Grundschule Auf der Lehn in Illingen vor. Dort stehen mehrere Klassenräume leer. Diese werden im Sinne demografie-sensibler Politik so umgebaut, dass sie multifunktional nutzbar sind, also auch von Kleinkindern. „Der Kindergarten in Uchtelfangen wird durch Aufstockung erweitert, weil wir zusätzliche Kita- und Krippenplätze brauchen“, erläuterte König. Außerdem habe die Gemeinde Illingen mit den Trägern der Kitas (Kita gGmbH, katholische Kirche, evangelische Kirche) Gespräche geführt, um noch mehr Kita- und Krippenplätze möglichst schnell bereitzustellen.

Als erste Gemeinde im Saarland hat Illingen die Mittel für die Städtebauförderung 2020 angemeldet. Seit 2008 ist Illingen mit dem Gebiet ,,Zentralort Illingen 2030“ im Förderprogramm ,,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Für das Jahr 2020 hat die Gemeinde neue Mittel in Höhe von 393 000 Euro angemeldet, unter anderem für den Bau einer neuen Entlastungsstraße und Abriss von Häusern und ein neues Einzelhandelsgutachten. Die Förderung beträgt hier zwei Drittel der Maßnahmen-Summe. „Für den Begegnungsraum Schulhof auf der Lehn, der zum Investitionspakt Soziale Integration im Quartier gehört, haben wir weitere Mittel in Höhe von 530 000 Euro beantragt. Hier beträgt die Förderung 90 Prozent.“ Die Freifläche Höllgelände fällt unter das Förderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. „Da wir uns im Kostenrahmen befinden, mussten wir für dieses Jahr keine neuen Mittel beantragen. Über Treppe und Aufzug diskutieren wir derzeit mit dem Land. Wir kämpfen für diesen Aufzug, weil er im Sinne der Barrierefreiheit zwingend notwendig ist. Wie sollen Menschen mit Beeinträchtigung ohne Aufzug vom Zentrum zum Bahnhof und zum Busbahnhof kommen? Es wäre ein Schildbürgerstreich, sie über die Lateingasse mit einem Riesenumweg über eine Steigungsstrecke zum Bahnhof zu schicken. Das funktioniert überhaupt nicht.“