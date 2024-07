Nach Einbruch ins Rathaus Angst vor Kriminalität in Illingen – Bürgermeister verlangt Polizei rund um die Uhr

So richtig sauer macht ihn das. Denn die hohe Zahl an Einbrüchen in seiner Gemeinde scheinen ihm Recht zu geben. Davon ist jedenfalls Bürgermeister Andreas Hübgen (CDU) überzeugt. Weil sich in jüngster Zeit in Illingen (Landkreis Neunkirchen) solche Straftaten häuften. Und dies kommt aus seiner Sicht nicht von ungefähr. Er sieht einen ausschlaggebenden Grund für diese Entwicklung in der mangelnden Polizei-Präsenz vor Ort. Nachdem Unbekannte zuletzt sein Rathaus heimsuchten und dort für mächtig Tohuwabohu sorgten, ist der Verwaltungschef erst recht angefressen. Und wiederholt seine Forderung. Mit Nachdruck.