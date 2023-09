Bürgermeisterwahl in Illingen Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt

Am Tag nach der Wahl könnte die Stimmung bei Wolfgang Scholl kaum besser sein. Schließlich hat sich CDU-Kandidat Andreas Hübgen bereits im ersten Wahlgang gegen seine Mitbewerber und Mitbewerberinnen durchsetzen und die Wahl entscheiden können. Er hätte bei der Suche nach einem passenden Kandidaten viele junge Leute angesprochen, unter anderem Andreas Hübgen, bei dem schnell dessen großes Interesse erkennbar gewesen sei, sagt der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Scholl. Und der Kreis derer, die ebenfalls diesen Eindruck hatten, sei rasch gewachsen. „Als es dann konkreter wurde, haben wir mit Andreas und seiner Frau Gespräche geführt und dabei klar besprochen, was es bedeutet, dieses Amt zu übernehmen“, sagt Scholl, dessen Wahl sich ausgezahlt hat. „Andreas ist sympathisch, dynamisch und heimatverbunden. Man spürt, dass er in Illingen etwas bewegen möchte. Das haben die Wählerinnen und Wähler honoriert“, so Scholl, der allen Kandidaten und Kandidatinnen einen fairen Wahlkampf attestiert. „Toll ist auch zu sehen, dass sich vier junge Leute aus demokratischen Parteien zur Wahl gestellt haben. Das spricht für sich“, findet der Gemeindeverbandsvorsitzende der CDU.