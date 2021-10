Ehrung in Illingen : 820 Dienstjahre und 36 Beförderungen

Illingen Zahlreiche Ehrungen gab es bei einem großen festlichen Abend der Feuerwehr in der Illipse in Illingen.

Der Bürgermeister ging auf die zahlreichen Einsätze der Feuerwehr ein. Auch den unbezahlbaren Einsatz im Katastrophenschutz lobte er: „Was da im Ahrtal geleistet wurde, ist unfassbar. Es ist großartig zu sehen, wie hier in größter Not Hilfe geleistet wird. Brand- und Katastrophenschutz sind Schlüsselthemen. Hier müssen sich Bund und Land einen Ruck geben und helfen, wenn es um Ausrüstung, Ausstattung, Bau von Gerätehäusern und materieller Unterstützung geht“, so König in seiner Rede.