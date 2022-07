VdK-Ehrung : VdK Hüttigweiler ehrt Hermann Josef Rothbrust

Hüttigweiler Die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes wählten kürzlich in der Generalversammlung einen neuen Vorstand. Bei dieser Gelegenheit sollte Hermann Josef Rothbrust für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.

Der Jubilar leidet seit Geburt an einer spastischen Lähmung und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Nur mit einer Rampe kann er seine Wohnung verlassen. Diese war zum Zeitpunkt der Versammlung allerdings defekt, so dass die neu gewählte Vorsitzende, Evi Vogtel, die Ehrung jetzt in der Privatwohnung des Jubilars nachholte. Rothbrust wird im November 65 und ist auf Anraten seiner Mutter in den Verband eingetreten. „Ich fühle mich da gut aufgehoben. Ich kann zwar für mich viel selbst erledigten, aber für bestimmte Anträge greife ich immer wieder gerne auf die Betreuung durch kompetente Leute beim VdK-Ortsverband zurück“, lobte Rothbrust die Institution. Gleichzeitig betonte er, dass er mit der Zeit gelernt hat, mit seiner Behinderung zu leben. Ganz stolz berichtete er, dass er auch in Vereinen aktiv war. „So war ich beim Sportverein Alkonia Hüttigweiler 20 Jahre lang Pressewart.“ Ein Vorstandsamt beim VdK-Ortsverband begleitet er nicht. Bei der Versammlung gab es aber einige Neuerungen. Christel Staub, die 17 Jahre lang als Vorsitzende agierte, kandidierte für das Amt nicht mehr. Sie wurde von Evi Vogtel abgelöst. Die neue Vorsitzende würdigte das Engagement der scheidenden Vorsitzenden. Werner Vogtel wurde als Stellvertreter bestätigt. Helga Nauhauser führt die Kasse. Weitere Mitglieder des Vorstandes: Martina Schreiner (stellvertretende Kassiererin), Reinhard Wachter (Schriftührer), Juliane Schömer (stellvertretende Schriftführerin), Ute Mechenbier, Heidelinde Nielsen, Christel Staub, Leo Staub, Helene Vogtel (Beisitzer). Beim Kreisverbandstag vertreten die erste Vorsitzende und ihr Stellvertreter den Ortsverband. Als Ersatzdelegierte bestimmte das Gremium Alfons Vogtel und Helene Vogtel. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. 37 Mitglieder waren bei der Versammlung anwesend.