Draußen feiern : Am Wochenende Dorffest-Kirmes in Hüttigweiler

Hüttigweiler Die Hüttigweiler Dorffest-Kirmes am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, kann kommen, das Programm steht. Das Fest findet wie in den vergangenen Jahren auf dem Platz vor dem Kultursaal statt. Der Startschuss fällt am Samstag um 18.30 Uhr mit einem Fassanstich, der von Clemens und Jule musikalisch begleitet wird.

