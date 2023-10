Illtal-Gymnasium in Illingen Digitale Infrastruktur am IGI ausgebaut

Zum Abschluss der Digitalisierungsmaßnahmen am Illinger Illtal-Gymnasium überreichte Landrat Sören Meng die Digitalpakt-Aushängetafeln an Schulleiter Armin Claus. Das Illtal-Gymnasium wurde mit einer modernen digitalen Infrastruktur ausgestattet, um den Schülern ein zeitgemäßes Lernumfeld zu bieten, heißt es in der Mitteilung der Kreis-Pressestelle.