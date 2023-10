„Die Metz“ und „die Buud“ in Illingen haben große Probleme Schwierige Zeiten für Christian Schneider: „An manchen Tagen hatte ich nur 80 Euro Umsatz“

Seinen sicheren Job im öffentlichen Dienst hat Christian Schneider an den Nagel gehängt und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit viel Elan und viel Hoffnung eröffnete der gelernte Metzgermeister im Mai 2022 „Die Metz“ in Hüttigweiler, im August dann den Imbiss „Die Buud“ in Illingen. Und obwohl es zu Beginn gut aussah, sind Laden und Imbiss mittlerweile in Schieflage geraten. Die Metzgerei ist nur noch freitags und samstags geöffnet, der Imbiss sogar nur noch samstags.