Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Fraktion in der Region informieren und diskutieren der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion und designierte Ministerpräsident, Tobias Hans, Landespolizeipräsident Norbert Rupp und der Leiter der Polizei-Inspektion Illingen, Jörg Hiry und René Gaspard vom Landeskriminalamt am Mittwoch, 28. Februar, 18 Uhr, im Gasthaus Vis a Vis in Illingen-Uchtelfangen über das Thema Sicherheit.