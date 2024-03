Basketball Warum der TV Illingen nach einer Niederlage feiert

Basketball-Oberligist TV Illingen hat es geschafft. Trotz der 75:88 (35:40)-Niederlage am Samstag im letzten Auswärtsspiel der Saison beim Tabellensechsten TVG Baskets Trier dürfen die Illinger den vorzeitigen Klassenverbleib bejubeln. Weil der Drittletzte der Tabelle, die VT Zweibrücken, am Sonntag gegen die DJK Nieder-Olm mit 75:80 (47:29) verlor, kann die Mannschaft von Trainer Jens Rückert, die Achter ist, am letzten Spieltag nicht mehr auf den drittletzten Platz – das ist Rang zehn – zurückfallen und ist damit gerettet.