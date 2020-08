Springturnier : Dem Besten winken 8000 Euro

Von Anna Benkert Der RFV Illtal richtet den Großen Preis des Ministerpräsidenten im Springreiten in St. Wendel aus.

Am Donnerstagmorgen, 27. August, um 10 Uhr wird zum ersten Mal die Startglocke auf dem ehemaligen französischen Kasernengelände erklingen. Über 600 Pferde, vom Jungpferd bis zum erfahrenen Spitzenpferd, werden in 23 Prüfungen an den Start gebracht. International erfolgreiche Pferdesportler, wie die auf dem Gestüt Welvert tätige Französin Laura Monier (PZSV Welvert St. Wendel) werden sich im Springparcours messen. Die saarländischen Fahnen werden von bekannten Namen wie Andreas Woll (RFV Neunkirchen-City), Thies Beyer (RFV Illtal), Niklas Betz (RFV Limbach) oder Hans-Günter Klein (RFV Namborn) hochgehalten. Entsprechend der derzeitigen Corona-Verordnung des Saarlandes sind Zuschauer, nach einer Anmeldung am Eingangsbereich, auf dem Turniergelände herzlich willkommen.

Der Große Preis des Ministerpräsidenten wird am Sonntag ab 13 Uhr in einem Springen der Klasse S** mit Stechen um den Sieg entschieden. Hier wird um 8000 Euro Preisgeld über einen anspruchsvollen Parcours aus 1,45 Meter hohen Hindernissen geritten. Im Anschluss an die feierliche Siegerehrung des Großen Preises, präsentiert sich die Zucht des Gestüt Welvert in einer Fohlenschau. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei.