Ortsrat Hirzweiler : Fuß an Fuß oder Kopf an Kopf?

Fuß an Fuß oder Kopf an Kopf?

Hirzweiler In Hirzweiler ging es um die Variante künftiger Urnenfelder auf dem Friedhof.

Dorothee Schmidt vom Gemeindebauamt stellte die geplante Gestaltung dem Rat vor. Zunächst erklärte sie die Varianten Kopf-an-Kopf- und Fuß-an-Fuß-Belegung. Bei der ersten Variante wird an den Kopfenden ein Betonsockel über den Gräbern angelegt, so dass die Standfestigkeit der Grabsteine gesichert ist. „Die Grabsteine beider Grabreihen stehen zusammen, die Besucher stehen sich gegenüber und es ist jeweils ein Weg am Fußende der Gräber vorbei erforderlich“, beschrieb Schmidt die Ausführung der Kopf-an-Kopf-Belegung. Bei der Fuß-an-Fuß-Belegung werden ebenfalls zwei Grabreihen angelegt, die Grabsteinfundamente sind für beide Reihen getrennt und die Besucher stehen Rücken an Rücken. Vorteile sieht Dorothee Schmidt in der weniger aufwendigen Pflege durch den Bauhof und die geringere Verunreinigung der Grabsteine beim Mähen. Zudem lässt der beschränkte Platz kein anderes System für das in der Sitzung besprochene Grabfeld zu.