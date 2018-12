Nach gut drei Jahren Bauzeit zog jetzt mit dem Rewe-Markt der gleichnamigen Handelskette der erste Mieter in die Brauturm Galerie Illingen ein. Insgesamt 15 Jahre mussten die Illinger auf die Neugestaltung der Ortsmitte warten. Mit der Eröffnung des ersten Geschäftes auf dem Areal eines früheren Fleischwarenherstellers wird auch ein neues städtebauliches Kapitel in der Illtalgemeinde aufgeschlagen. Denn rund um die Brauturm Galerie werden in weiteren Bauabschnitten die Außenflächen und auch die Verkehrsführung angepasst. Zudem plant der Arbeiter Samariter Bund (ASB) in unmittelbarer Nachbarschaft einen Neubau.

Der neue Rewe-Einkaufsmarkt bietet mitten im Ort auf knapp 1600 Quadratmetern rund 25 000 Artikel für den täglichen Bedarf.

FOTO: Andreas Engel /