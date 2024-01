Bücherschrank in Illingen Das offene Bücherregal ist für alle da

Der Aphoristiker, Germanist und Philosoph Carl Peter Fröhling bringt es auf den Punkt: „Ein Leben ohne Bücher ist wie eine Kindheit ohne Märchen, ist wie eine Jugend ohne Liebe, ist wie ein Alter ohne Frieden.“ Doch nicht jeder kann sich Bücher leisten. Damit aber auch dieser Personenkreis sich für Literatur begeistern kann, wurde in der Poststraße 7 vor dem ASB-Gebäude schon 2015 ein öffentlicher Bücherschrank eingerichtet. Der Schrank ist für jeden Bürger zugänglich. Das Prinzip ist simpel: Wer lesen will, nimmt sich Bücher raus. Wer Bücher übrig hat, stellt welche ein. Ist der Schrank voll, können Bücher gut verpackt vor der Tür abgestellt oder in einer separaten Kiste, die im Schrank steht, eingelegt werden.