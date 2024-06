Landtagsvizepräsidentin steht jetzt an der Spitze Dagmar Heib ist Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Saar

Während der Tagung in der Illinger Illipse stellte der VdK Saar mit der Beratung und Beschlussfassung von fast 40 Anträgen auch inhaltlich die Weichen für die nächsten Jahre. Konkret fordert der VdK, in allen saarländischen Städten und Gemeinden – trotz Geldnöten und schwindender Infrastruktur – soziale Anlaufstellen in der Verwaltung anzusiedeln, die ratsuchende Bürger zu den für sie jeweils wichtigen zuständigen Stellen lotsen. An die Landesregierung appellierte der VdK, eine landesweite Strategie gegen das Problem wachsender Einsamkeit vieler Menschen zu entwickeln. Laut einer Studie habe das Saarland bundesweit den höchsten Anteil einsamer Menschen (13,4 Prozent an der Gesamt-Bevölkerung). Abhilfe könnnten beispielsweise Abhol- und Bringservices in den Kommunen für ältere oder behinderte Menschen zu Veranstaltungen, Einkaufsmöglichkeiten und sozialen Angeboten schaffen. „Statt Essen auf Rädern lieber Räder zu Essen“, hieß es dazu in einem Antrag.